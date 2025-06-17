Сосед, который верит, что в него вселился Бог. Долго ли осталось Израилю?

Многие поддерживают Израиль в его борьбе с исламскими соседями, считая, что он несет на Ближнем Востоке современные ценности и западную этику. Это ошибка. Евреи — ближайшие родственники арабов, они мало отличимы по традициям, культуры, языку. Израильское государство официально религиозное и строится вокруг еще более архаичной, чем ислам, религии. Еще оно выстроено на фундаменте сионизма, согласно которому мессия давно пришел и вселился в евреев. Как Израиль планирует сохранить свою государственность, когда соседи окрепнут и вооружатся, а западный мир поймет, что эта страна далеко отстроит от принятых в христианском мире идеалов гуманизма?

Сколько осталось? Я не верю, что Израиль просуществует долго. Это противоречит логике. Убеждена, что страна потеряет свою государственность, как только окружающие ее арабы с иранцами окрепнут, модернизируют экономики и вооружатся. Это неизбежно, ведь прогресс приходит всюду, доступ к технологиям удешевляется. Скоро у соседей Израиля будет достаточно ракет, появятся войска БПЛА, за ними придут другие, более новые виды вооружения. Пущены они исламским миром будут против Израиля, который, давайте говорить честно, давно поднадоел соседям. Пятьдесят лет? Вряд ли Израиль как государство столько просуществует. Защищать его для США или Великобритании уже опасно. Что будет, когда весь арабский мир вооружится крылатыми ракетами? Израильтяне ведут себя крайне недальновидно. Этому народу снова будет некуда идти. И не думаю, что окажется много желающих принять его граждан к себе. Сами израильтяне это тоже держат в голове, потому, к примеру, советские евреи, покинувшие нас еще в 70-х, делают российское гражданство своим детям и внукам. На всякий случай.

Как мы будем сосуществовать с этими людьми, когда они к нам вернутся? Предпочитаю об этом не думать — пускай этим займутся наши дети и внуки. Я для себя уяснила главное: агрессивное милитаристское государство, насильно втиснутое на Ближнем Востоке только потому, что там жили нищие и отсталые народы, чье развитие затормозили годы британо-французской колонизации, не сможет удержаться, когда его соседи окрепнут.

Обид на Израиль у арабов с иранцами достаточно. Крови впустую Израиль пролил море, земель чужих захватил много. В 2023 году, когда, кажется, в последний раз проходило в ООН такое голосование, лишь семь стран отказались признать Израиль оккупантом: США, Венгрия, Канада, сам Израиль, а также Микронезия, Маршалловы острова и Науру. Таким образом, в мире есть только три заметные на карте страны, которые поддерживают захватнические войны Израиля и оккупацию им Газы, где вообще никогда, со времен ветхозаветных пророков, не было еврейского государства.

Фото: Жители Газы. Omar Ashtawy/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Три дня назад в ООН провели новое голосование — по проекту резолюции о призвании Израиля к ответу за жестокое ведение войны, учинение голода и массовое уничтожение палестинцев. Ее поддержали 149 стран — членов организации. Неоправданно кровожадным государство считают даже многие его жители. Множество евреев, живущих вне Израиля, поддерживают антиоккупационные требования к этой стране. Агрессивная оккупация чужих земель, беспощадное уничтожение мирных палестинцев, тактика террора и бомбежки независимых государств, прицельные убийства палестинских журналистов и врачей, иранский ученых, ракетные атаки на жилые районы Ирана, Сирии, Ливана с целью уничтожения порой одного человека (как это было в 2024 году, когда Израиль нанес удар по Дамаску, чтобы убить бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции) — все это кончится, как только для обеспечения сохранности «союзника» американцам придется нести жертвы.

Фото: Khaled Omar/XinHua / www.globallookpress.com

Я не встречала ни одного здравомыслящего человека даже среди сторонников Израиля, который был бы убежден в сохранении его своей государственности на века. Вопрос о будущем Израиля считаю закрытым в связи с очевидностью ответа, а разговоры об этом будущем — пустыми.

Множество жителей Израиля грозились отправить в «Моссад» мои данные с целью уничтожения за текст о том, что 7 октября 2023 года не боевики захватили заложников, а палестинские партизаны, поскольку ХАМАС не вышел за границы государства Палестина, признанные 147 членами ООН. Ну и за мой прогноз, что Израиля в следующем веке на политической карте мира, скорее всего, не будет. Иные израильтяне даже считали нужным сообщить, что меня за такие тексты «Моссад» уничтожит прямо в Петербурге. Что тут скажешь? Конечно, страны, которая всем надоела и враги которой стремительно вооружаются, скоро не станет.

Одинаков с лица Волнует другой вопрос. Поддержка у Израиля небольшая, даже в США и Канаде. Там она держится, вы не поверите, в прямом смысле на штыках. Ну, может, не на штыках, а на брандспойтах, которыми разгоняют антиизраильские митинги. Реальная поддержка очень невелика. И сейчас она держится на сомнительном тезисе, к которому я бы и хотела привлечь ваше внимание. Тезис о том, что в арабо-ирано-израильском конфликте Израиль якобы представляет сторону западных современных ценностей, а арабы с иранцами — отсталые народы. В последнее время Израиль очевидно пытается играть на исламофобии западных людей (к которым мы, безусловно, относимся) и мигрантофобии. Он предлагает европейцам с американцами поверить, что поддерживая Израиль, те поддержат прозападную цивилизацию, современные ценности и прогресс.

Фото: Alberto Lo Bianco/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Это неправда! Да, у нас граждане и впрямь устали от радикализации мусульман Северного Кавказа, от ввоза радикальных мигрантов из Средней Азии и импорта сниженной культуры, которая едет к нам вместе с трудовыми мигрантами из горных кишлаков Азии, где люди живут практически в отрыве от просвещения. Вот только наши проблемы с темными ваххабитами и мигрантками, которые нападают на детей на дворовых площадках, на самом деле никак не противостоят Израилю. Правда в том, что государство Израиль на самом деле такое же архаичное, как арабские страны, с которыми оно воюет, и столь же радикальное, как Иран.

Мы часто слышим, что арабы дикие, малоразвитые, что они находятся на более низкой ступени культуры, что у них чуть ли не гены преступников текут в жилах, что они исповедуют религию ненависти. Но вот какое дело: евреи — ближайшие родственники арабов. Ближе некуда. Они ближе, чем мы с западными украинцами. Иврит ближе арабскому, чем украинский — русскому. Араб поймет еврея лучше, чем русский — западенца. Менталитет и темперамент абсолютно одинаковы.

Когда я слышу, что Иран или Палестина — это религиозное Средневековье и фундаментализм, а Израиль — просвещение, понимаю, что передо мной человек, который не знает, что в Израиле нет конституции, что это официально религиозное государство, чьи граждане склонны к религиозному фанатизму. Это государство на официальном уровне верит в Ветхий Завет и до сих пор применяет нормы права тех лет. Государственный календарь Израиля построен на религиозных праздниках. Израильтяне чрезвычайно консервативны.

Фото: Christophe Gateau/dpa / www.globallookpress.com

Средневековье Попытка представить Израиль воином света и человечности в потемках окружающего его Средневековья не выдерживает критики. Жестокость израильтян для нас, людей христианской культуры, запредельная. Израиль практикует пытки. Прицельное выкрадывание заложников. В его войсках есть направления, отвечающие за точечное уничтожение врачей Палестины, их домов, семей — чтобы быстрее умирали оставшиеся без их помощи люди. Израиль все годы своих войн с арабами проводит зачистки гражданских кварталов. Израиль объявил политику нулевой толерантности к палестинских детям, нарушающим законы оккупационных израильских войск. Стоя на землях Палестины (признанных ныне уже 147 государствами, включая Россию), Израиль предусматривает 20-летнее тюремное заключение за брошенный ребенком в сторону еврея камень.

Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

ЮНИСЕФ неоднократно требовал от Израиля прекратить практику сплошных арестов детей Палестины и пытки в их отношении. Известны случаи ареста Израилем за военное сопротивление четырех- и пятилетних палестинцев. Детей в возрасте 9-12 лет в израильских тюрьмах на октябрь 2023 года насчитывалось несколько сотен. При зачистке Газы и проведении облав на мирных жителей Израиль никогда не делал исключения для детей. Его официальная доктрина рассматривает палестинских детей как потенциальную угрозу. Жестокость, с которой Израиль десятками лет проводит зачистки палестинских городов, никак не может вязаться с образом борца за современные ценности. Методы уничтожения населения Газы в этой войне поражают даже наше воображение — тех, кто вырос на фильмах о немцах. Люди в России об этом мало задумываются, потому что не очень внимательно следят за войной в Газе, уж очень она далеко.

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

У меня в поликлинике врач-палестинец, из Палестины уехал в 16 лет. Я недавно была у него на приеме, показывал в своих чатах ссылки на палестинские новости. Например, сюжет про женщину-врача, чей дом был уничтожен прицельным ракетным ударом, погибли девять детей из 10. Детей и мужа доктора аль-Наджар привезли в больницу, когда мать там дежурила. Израиль заявил, что дом врача в тот день попал в сотню целей. Мой врач рассказывал, сколько журналистов погибло в Палестине, как прицельно бомбят с дронов дома их семей, семьи врачей, правозащитников. Зачем? Чтобы запугать лидеров мнения, представителей прессы и врачей.

Неоднократно я встречала рассказы палестинцев о том, что у Израиля есть списки арабов, чьи родственники живут в богатых странах и имеют влияние — Израиль захватывает таких людей при попытке эвакуироваться или даже в их домах, для получения выкупа, информации или для произраильского давления влиятельными родственниками на их правительства.

Увязать это с западным прогрессом в головах малодумающих западных людей Израилю удается только благодаря хитрым подтасовкам и спекуляции на мигрантофобии европейцев. Людей, которые повелись на эти манипуляции, я считаю глупыми, потому что они не видят главного — Израиль такое же, а то и более средневековое, чем отсталые арабские страны, государство. Отличие в том, что арабы у себя дома, а Израиль захватил их земли. Иранцы тоже в своей стране. Не они лезут контролировать ядерную программу Израиля, наоборот.

Любят ли не евреи своих детей? Наконец, есть еще один момент, который упускают защитники Израиля, хоть их в мире осталось немного. Это расчеловечивание израильтянами не израильтян. На днях увидела очередной анекдот в Сети про настоящую еврейскую маму: гиперзаботливую, гиперответственную. Вдруг поняла, что этот анекдот — еврейский. Они считают своих женщин ответственными матерями. Когда я написала об этом высокомерии, мне в ответ из Израиля прислали обвинения в антисемитизме. Один человек написал: «Анастасия, как вам не стыдно? Всем известно, что еврейские матери особенно нежно любят своих детей» Анастасия-то, мол, не очень своего ребенка любит. Другой пишет: «В Израиле родители прячут своих детей в подвалах и выходят против палестинцев с оружием, а в Палестине родители посылают своих детей впереди себя бросать камни в ЦАХАЛ».

Фото: IMAGO/Belal Abu Amer apaimages / www.globallookpress.com

Сразу вспомнила, что с 2023 года видела в Сети израильские пародии на горе палестинских матерей. Это ведь правда: израильтяне будто считают, что только они страдают из-за утраты ребенка. В «ТикТоке» есть особый жанр — израильтяне смеются над, как им кажется, преувеличенными слезами палестинок по убитым детям. Жанр не массовый, но ролики встречаются регулярно. Есть и другое направление — евреи уверяют, будто арабки придумывают смерти своих детей, чтобы обмануть мировое сообщество. Доктор аль-Наджар, которой привезли в приемный покой ее собственных девять мертвых детей, попала в фельетоны. «Это же арабы, они примитивно устроены» — подобные комментарии я за 20 с лишним лет не раз встречала в интернете под видео, где ЦАХАЛ с воздуха расстреливает палестинские лагеря, деревни, площадки.

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В кого вселился Бог? Израиль — не только мало отличающееся от арабов по культуре, менталитету, поведению и даже языку государство, построенное на религиозной почве. Оно выросло на фундаменте сионизма. Как бы современный Израиль ни открещивался от сионистов, как бы ни старался объяснить миру разницу между иудаизмом и сионизмом, мы знаем: это государство родилось из сионисткого движения и стало возможным только благодаря сионизму. Иудаизм, если объяснять совсем кратко, учит, что евреи были рассеяны по миру, дабы затем объединиться вокруг нового мессии и построить новый Израиль. Сионизм, дабы оправдать объединение евреев и возвращение их в Израиль, был вынужден отказаться от эсхатологических ожиданий. Сионисты объявили, что мессия уже пришел, он — в каждом еврее, потому пора возвращаться на Ближний Восток. Иудеи верили, что Бог вновь придет и поведет за собой иудеев, избранных. Сионизм объявил, что Бог уже пришел и уже выделил избранных — евреев. Видите разницу?

Фото: Ilia Yefimovich/dpa / www.globallookpress.com

Перед нами построенное на религиозном фундаментализме государство, которое обустроилось на чужих землях. Значительное число его граждан считают себя не просто богоизбранными, а богоносителями. Они верят, что лучшее должно принадлежать им, что они умнее, образованнее, талантливее других и даже детей своих любят не так, как остальные, а сильнее. Соседей они давно в собственных глазах расчеловечили, хотя по крови и языку их ближайшие родственники. Не думаю, что соседи, к тому времени, как окрепнут, простят Израилю кровь, слезы и отнятую землю.