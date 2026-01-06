«Мы выполняем свой долг». Сын Мадуро расплакался, выступая после ареста своего отца

Николас Мадуро не смог сдержать слез в понедельник, выступая в парламенте Венесуэлы после ареста своего отца. Об этом сообщила газета Daily Mail .

«Если мы будем считать похищение главы государства нормой, ни одна страна не будет в безопасности. Сегодня это Венесуэла. Завтра это может быть любая страна, которая откажется подчиниться», — сказал Николас Мадуро Герра сквозь рыдания.

Обращаясь к отцу, он сказал: «Папа, мы исполняем свой долг, пока ты не вернешься».

Законодатели, поддерживающие правящую партию, включая сына Мадуро, собрались в Каракасе для присяги членов Национальной ассамблеи на новый срок до 2031 года.

Армия США в ночь на 3 января 2026 года нанесла удары по столице Венесуэлы — Каракасу. Власти Венесуэлы объявили о немедленной мобилизации вооруженных сил и введении «военного режима» для сотрудников стратегических отраслей промышленности.

Ранее Госдепартамент США выпустил предупреждение на русском языке. В сообщении был использован лозунг: «Не играйте в игры с президентом Трампом». Постер связан с недавним похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными.