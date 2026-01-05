Война? Венесуэла жестко отреагировала на захват Мадуро

Власти Венесуэлы объявили о немедленной мобилизации вооруженных сил и введении «военного режима» для сотрудников стратегических отраслей промышленности. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal .

Согласно документу, подписанному руководством страны, все ключевые государственные предприятия, включая объекты нефтедобычи и переработки, переводятся под прямой военный контроль.

Персонал этих предприятий теперь находится в режиме военного подчинения, что подразумевает строжайшую дисциплину и усиленную охрану инфраструктуры для предотвращения саботажа.

Данные меры вводятся сроком на 90 дней и направлены на отражение «иностранной агрессии» после серии ударов США и захвата Николаса Мадуро.

Декрет также предписывает немедленно задействовать весь потенциал национальной мощи. На сухопутных, морских и воздушных границах Венесуэлы ввели усиленное патрулирование. Официальный Каракас назвал эти действия ответом на «империалистическую атаку» и попытку внешнего управления страной.

Ситуация в Венесуэле остается критической. Трамп заявил, что США «контролируют ситуацию». Исполняющая обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес призывала к «сотрудничеству».

Американские власти намерены управлять Венесуэлой, пока «не смогут осуществить безопасную, упорядоченную и законную передачу власти». Учитывая то, что в этой стране нет ни солдат США, ни даже посольства, как именно будет осуществляться такое управление, пока неясно.