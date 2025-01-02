«Мы все стареем». Эрдоган с юмором прокомментировал слова о своем возрасте

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пошутил в ответ на замечание пожилой жительницы Стамбула, отметившей, что он «заметно постарел». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Турецкий лидер встретился с жителями социального городка в Арнавуткее. Эрдоган пообщался с ними и вручил подарки.

При этом одна из пожилых женщин сначала не узнала главу государства, а потом поняла и воскликнула, что он постарел. Президент сразу отреагировал на ее замечание.

«Вот именно. Кто не стареет? Мы все стареем», — сказал турецкий лидер, а потом осыпал ее комплиментами и назвал красавицей.

Ранее в Турции сообщали о разработке правительством плана по ликвидации запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана в Сирии. Как отметил Эрдоган, поддержка боевиков РПК со стороны Запада пошла на спад.

Также турецкий лидер планировал посетить САР с большой делегацией, причем до этого в Дамаск уже приезжали глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын и глава МИД Хакан Фидан.