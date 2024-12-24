Эрдоган собрался в Сирию с официальным визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сирию с большой делегацией. Об этом сообщила правительственная газета Hürriyet .

Турецкий лидер отправится в Сирию с делегацией министров, курирующих различные отрасли экономики и отвечающих за инвестиции.

«В Сирии будет быстро сформировано временное правительство. Президент Эрдоган посетит Дамаск с многочисленной делегацией, в которую войдут министры инвестиций», — сообщило издание.

В канцелярии турецкого лидера РИА «Новости» заявили, что точные даты планируемой поездки пока уточняются. Газета Türkiye писала, что Эрдоган может посетить Дамаск в течение 15 дней.

Столицу Сирии уже посещали глава Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Ибрагим Калын и глава МИД Хакан Фидан.

Ранее в Сети появилась видеозапись с выступлением Эрдогана. Во время речи он отметил, что Идлиб, Алеппо, Ракка и Дамаск якобы станут турецкими провинциями, как Хатай, Антеп и Урфа.

Позже дипломатический источник издания в Анкаре рассказал, что турецкого лидера неправильно поняли. На съезде правящей партии Эрдоган говорил о братских отношениях с местным населением сирийских регионов.