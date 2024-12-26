В Турции начали разрабатывать большой план по ликвидации РПК в Сирии

Hürriyet: в Турции готовят масштабный план по ликвидации РПК в Сирии

Турецкое правительство разрабатывает «большой план» по уничтожению запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. Об этом сообщила проправительственная газета Hürriyet .

«Отсчет времени для РПК начался. Осуществляется большой план. РПК будет ликвидирована не только в Сирии, но и в Турции. Либо они сложат оружие, либо ликвидируются сами, либо их заставят сложить оружие и ликвидируют», — заявили журналисты.

Издание прежде сообщало, что Турция и Сирия могут вместе провести военную операцию против боевиков Курдистана, если те не согласятся сдаваться. Как отмечал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, поддержка боевиков РПК со стороны Запада иссякает.

Ранее стало известно, что США отправили военную технику и снаряды в Сирию для РПК.