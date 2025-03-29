«Мы все сгорим». Тактика Трампа по Украине возмутила Запад

Президент США Дональд Трамп не остановит конфликт на Украине, пока не откажется от идеи сохранить мировое господство и не прекратит выторговывать лучшие для Штатов условия. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил об этом в соцсети Х .

Он обвинил Трампа в затягивании мирного урегулирования. По мнению профессора, республиканец мог бы остановить конфликт за 24 часа, но не захотел. Президент стремится, прежде всего, заключить сделку по недрам и сохранить влияние на ход переговоров.

«Если президент Трамп действительно стремится к миру во всем мире, он признает конец гегемонии США. Если нет, мы все сгорим в конце концов», — заявил Малинен.

Ранее Трамп заверил журналистов, что в урегулировании конфликта на Украине наметился прогресс. Он пожаловался на то, что стороны по-прежнему относятся друг к другу недоброжелательно.