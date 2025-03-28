Госсекретарь США назвал три аспекта урегулирования на Украине

Сроки урегулирования украинского конфликта зависят от позиций самой Украины, России и Европы. Об этом сообщил на брифинге государственный секретарь США Марко Рубио.

«Мы пытаемся достичь мира и будем добиваться его столько, сколько понадобится. Но это не значит, что я могу пообещать соглашение через неделю или месяц», — подчеркнул руководитель Госдепартамента.

На сроки заключения договора влияют, по словам Рубио, и санкции, которые ввели против России.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что его коллега Дональд Трамп искренне хочет урегулировать конфликт на Украине и причин для этого у американского лидера много. Однако для достижения мира нужно тщательно все обсудить, подчеркнул глава государства.