«Мы вас убьем». В США озвучили последствия для ЕС из-за Гренландии

Сложившаяся с Гренландией ситуация может обнажить полную беспомощность Европы перед притязаниями президента США Дональда Трампа. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала поделился подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, вряд ли европейцы решатся воевать с американцами из-за острова, ведь это было бы верхом идиотизма. При этом для Европы не вариант и согласиться с требованиями США. Дэвис пояснил, что в этом случае все поймут, что времена трансатлантического партнерства остались позади.

«Это будет выглядеть так: вы, слабаки, будете делать то, что мы скажем, или мы вас убьем», — подытожил он.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил нынешние отношения между США и Европой с токсичным браком. Европа оказалась в роли жены, которую избивает муж-тиран, но ее лидеры приняли такое положение дел, считая, что у них есть то, ради чего стоит терпеть побои.

Ранее представители датского военного командования на острове, генерал-майор Сорен Андерсен усомнился, что США ударит по другой стране НАТО. По его словам, более серьезной угрозой для Гренландии является именно Россия.