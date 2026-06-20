«Мы увлеклись». Вэнс стал владельцем курятника
Вэнс признался, что исполнил свою давнюю мечту и завел 15 кур
Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что у него есть курятник. Об этом он рассказал в подкасте журналистки Элли Бет Стаки.
Стаки поинтересовалась, правда ли то, что он разводит кур. Вэнс признался, что давно хотел завести цыплят. Теперь у него 15 птиц.
«Это круто, мы увлеклись», — признался он.
Вэнс добавил, что это произошло лишь потому, что они с женой живут на военно-морской базе. Курятник построили несколько недель назад.
Вице-президента США перевезли на военно-морскую базу в центре Вашингтона в прошлом году. Служба безопасности эвакуировала его семью Вэнса после акций агрессивных украинских активистов, которые оскорбляли его, называя предателем и нацистом.
Ранее Вэнс признался, что США в одиночку не смогли помочь Украине сократить разрыв в военном потенциале с Россией.