Вэнс признался, что исполнил свою давнюю мечту и завел 15 кур

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что у него есть курятник. Об этом он рассказал в подкасте журналистки Элли Бет Стаки.

Стаки поинтересовалась, правда ли то, что он разводит кур. Вэнс признался, что давно хотел завести цыплят. Теперь у него 15 птиц.

«Это круто, мы увлеклись», — признался он.

Вэнс добавил, что это произошло лишь потому, что они с женой живут на военно-морской базе. Курятник построили несколько недель назад.

Вице-президента США перевезли на военно-морскую базу в центре Вашингтона в прошлом году. Служба безопасности эвакуировала его семью Вэнса после акций агрессивных украинских активистов, которые оскорбляли его, называя предателем и нацистом.

Ранее Вэнс признался, что США в одиночку не смогли помочь Украине сократить разрыв в военном потенциале с Россией.