Вэнс выступил с заявлением о военной мощи России и помощи Украине

Вэнс: США в одиночку не могли помочь Киеву сократить разрыв в военной мощи с РФ

США не смогли помочь Украине сократить разрыв в военном потенциале с Россией. Об этом говорится в новой книге «Причастие: поиск пути обратно к вере» вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщило РИА «Новости» .

«Разрыв между возможностями Украины и России в проецировании военной силы был огромен, и мы были неспособны в одиночку помочь украинцам сократить этот разрыв», — написал он.

Еще в 2024 году Вэнс считал, что Соединенные Штаты гораздо более ограничены в ресурсах, чем готовы были признать его коллеги-сенаторы. Он рассказал об этом в одной из глав своей новой книги, поделившись воспоминаниями о визите на Мюнхенскую конференцию.

Ранее Вэнс в ходе выступления в Университете Джорджии заявлял, что американцам пора прекратить финансировать боевые действия на Украине.