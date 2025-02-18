Россия и США на переговорах «довольно небезуспешно» занимались налаживанием отношений
Лавров заявил о небезуспешном налаживании отношений России и США
Во время переговоров Россия и США «довольно небезуспешно» занимались налаживанием отношений. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи делегаций двух стран в Саудовской Аравии.
«Чтобы не допустить торпедирования налаживания отношений между Россией и США, надо их налаживать, чем мы сегодня и занимались, и, скажу откровенное, небезуспешно», — отметил министр.
Стороны обсудили «далеко не все», но концептуальный подход к дальнейшей работе определили президенты России и США во время телефонного разговора. Делегаты ощутили полную решимость и конкретный настрой американских коллег продвигаться вперед. Российская сторона тоже будет этим заниматься.
Представители двух стран собираются возобновить работу консультаций для решения геополитических проблем, заявил Лавров. Обе стороны выразили к этому большой интерес.