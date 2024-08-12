За последние три года экономика и безопасность в США пришли в упадок. Кандидат в президенты, республиканец Дональд Трамп заявил об этом в соцсети X .

Политик опубликовал три поста, в одном из которых сравнил ситуацию в США с той, что была во время его правления — до 2021 года. Трамп призвал сделать американскую мечту доступной, а Штаты — безопасными.

«Сейчас вам живется лучше, чем когда я был президентом? Наша экономика разрушена. Наши границы стерты. Мы — нация в упадке», — сказал он.

Трамп впервые за долгое время возобновил свой микроблог. В 2017 году его аккаунт в Twitter заблокировали, а затем пометили посты как фейковые.

Выборы президента США пройдут в ноябре. Соперницей Трампа от Демократической партии станет вице-президент Камала Харрис. Действующий глава государства Джо Байден допустил, что поражение республиканца может спровоцировать беспорядки.