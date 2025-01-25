«Мы готовы». Путин счел нужным спокойно поговорить с Трампом

Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности поговорить президентом США Дональдом Трампом. Глава государства дал комментарий журналисту Павлу Зарубину во время посещения МГУ.

«Нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, проговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что в первую очередь это зависит от выбора и решений Трампа.

Американский лидер накануне заявил о желании встретиться с Путиным «немедленно». Республиканец отметил, что «каждый день до встречи солдаты гибнут на поле боя».

Путин напомнил, что у него всегда были деловые, прагматические и доверительные отношения с Трампом. Россия никогда не отказывалась от контактов с Соединенными Штатами.