Трамп захотел «немедленно» встретиться с Владимиром Путиным

Американский лидер Дональд Трамп второй раз за день заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters .

В Белом доме Трамп сообщил журналистам, что хотел бы провести встречу с Путиным «как можно скорее».

«Я бы встретился немедленно», — заявил американский политик.

Он добавил, что «из того, что я слышал», Владимир Путин также хотел бы провести встречу на высшем уровне.