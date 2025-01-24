Трамп захотел «немедленно» встретиться с Владимиром Путиным

Американский лидер Дональд Трамп второй раз за день заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters.
В Белом доме Трамп сообщил журналистам, что хотел бы провести встречу с Путиным «как можно скорее».
«Я бы встретился немедленно», — заявил американский политик.
Он добавил, что «из того, что я слышал», Владимир Путин также хотел бы провести встречу на высшем уровне.
Каждый день до нашей встречи солдаты гибнут на поле боя.
Ранее в тот же день Трамп в Давосе также говорил, что хочет встретиться с российским лидером «как можно скорее».
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