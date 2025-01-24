Путин описал свои отношения с Трампом

Россия видит заявления нового президента США Дональда Трампа и готова к совместной работе. Об этом сообщил Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал кадры в своем Telegram-канале .

«С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические и доверительные, я бы сказал, отношения», — рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от контактов с США и не виновата в том, что они прекратились. Путин добавил, что у Трампа украли победу на выборах в 2020 году, и, возможно, если бы этого не случилось, кризиса на Украине можно было бы избежать.

Вместе с тем он отметил, что действующий глава Белого дома в первый свой президентский срок ввел множество антироссийских санкций, которые могли не соответствовать интересам самих Соединенных Штатов.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к диалогу, если администрация нового президента США будет учитывать ее интересы. В противном случае все останется как есть, добавил министр.