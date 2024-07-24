«Мы еще даем шанс». В Израиле заявили о готовности к войне с Ливаном

Посол в России Гальперин: Израиль не хочет воевать с Ливаном, но готов к этому

Фото: Unsplash

Израиль готов к военному противостоянию с Ливаном, но дает шанс, чтобы решить вопрос путем переговоров. Об этом сообщила посол в России Симона Гальперин, ее процитировал ТАСС.

Она сравнила ситуацию в отношениях с Ливаном с футбольным матчем, в котором финальный свисток будет означать начало боевых действий.

«Игра в футбол идет 90 минут, думаю, мы на 85-й минуте», — заявила посол.

Гальперин отметила, что Израиль абсолютно готов к полномасштабному военному конфликту на севере, но еще дает шанс дипломатии.

Ранее издание Forbes опубликовало статью, в которой говорится, что на Ближнем Востоке неизбежно вспыхнет большая война с возможным участием России и США.

МИД Ливана в начале июля передал Израилю послание, в котором заявил, что не заинтересован в боевых действиях и хочет мира.

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