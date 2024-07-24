«Столкновение неизбежно». Россию могут втянуть в конфликт на Ближнем Востоке

Большая война разразится на Ближнем Востоке, столкновение неизбежно, заявил главный редактор Forbes Стив Форбс. Он отметил, что в конфликт могут втянуть не только США, но и Россию.

«Между Израилем, „Хезболлой“ и Ираном назревает большая война. Столкновение неизбежно. <…> Единственный оставшийся вопрос — это время взрыва», — написал главред.

Форбс считает, что конфликт может стать настолько масштабным, что в него потенциально могут включиться не только Соединенные Штаты, но и Россия. В качестве горячей точки журналист обозначил границу Израиля и Ливана, где расположены позиции «Хезболлы».

Востоковед Евгений Сатановский ранее заявил, что Россия не станет вмешиваться ирано-израильский конфликт. Вмешательство в конфликты между Израилем и арабами ни к чему хорошему не привело в прошлом, напомнил эксперт.