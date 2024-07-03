МИД Ливана передал Израилю одно послание

Власти Ливана не хотят военного противостояния с Израилем. Такое послание глава министерства иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб направил министру внешнеполитического ведомства Израиля Исраэлю Кацу. Об этом сообщило издание Jerusalem Post .

«Мы не хотим войны, Ливан заинтересован в мире», — заявили представители ливанской стороны.

Журналисты отметили, что Абдалла Бу Хабиб передал свою позицию через главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, который встречался с Кацем 2 июля. В настоящее время у Израиля и Ливана нет дипломатических отношений, поэтому межгосударственное общение идет через третьих лиц.

Ранее политолог Ципис назвал вероятность начала боевых действий в Ливане весьма высокой. Он отмечал, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху может начать военную операцию на территории Ливана, чтобы его коалиция осталась у власти.