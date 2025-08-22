«Мы должны быть готовы к войне». Алиев вооружился до зубов и заговорил о мире

Алиев заявил, что Азербайджан в любой момент должен быть готов к войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил, что республика «не хочет войны», но при этом подробно рассказал о масштабном наращивании военной мощи страны. Его слова привел «Интерфакс» .

«Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности — мы сами», — сказал Алиев на встрече с жителями Кяльбаджара.

Несмотря на заверения в «мирных намерениях», Алиев подчеркнул, что после окончания второй Карабахской войны Азербайджан значительно усилил армию: увеличил численность сил специального назначения, закупил современные беспилотники, артиллерийские системы, заключил контракты на поставку боевых самолетов и модернизировал уже имеющиеся.

Фактически под лозунгами о «мирной политике» Баку продолжает вооружаться и готовиться к возможным боевым действиям.

Ранее Азербайджан отказался от участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре в России, назвав в качестве причин внутренние обстоятельства и нехватку времени для подготовки.