МВФ предупредил Запад о рисках использования доходов от российских активов

МВФ назвал использование доходов с активов РФ угрозой валютной системе

Фото: РИА «Новости»

Решение западных стран об изъятии и передаче украинскому руководству доходов от заблокированных активов России может угрожать международной валютной системе. Об этом на брифинге заявила глава миссии Международного валютного фонда на Украине Гэвин Грей, ее процитировало РИА «Новости».

Она призвала Запад обеспечить правовую основу для своих действий, чтобы не подорвать функционирование международной валютной системы.

Ранее против использования доходов от российских активов высказался американский инвестор Джим Роджерс. Он осудил это решение и сравнил его с кражей. Эксперт добавил, что финансирование Украины не поможет стране победить Россию в конфликте.

В июне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что изъятие и передачу доходов от активов не поддержали Молдавия, Сербия и Грузия. За конфискацию проголосовали Албания, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина. Все эти страны являются кандидатами на вступление в Евросоюз.

Ипотека, пенсии и ЖКХ. Какие нововведения вступают в силу 1 июля

Один реформатор и три консерватора. Что известно о кандидатах в президенты Ирана

Пенсия на горизонте. Дебаты с Трампом обрушили рейтинг Байдена

«Это неправильно». Заслуженный учитель РФ назвал абсурдом услугу «пара на выпускной»

Кому, где и на сколько увеличат зарплаты с 1 июля 2024 года

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте