МВФ предупредил Запад о рисках использования доходов от российских активов

Решение западных стран об изъятии и передаче украинскому руководству доходов от заблокированных активов России может угрожать международной валютной системе. Об этом на брифинге заявила глава миссии Международного валютного фонда на Украине Гэвин Грей, ее процитировало РИА «Новости» .

Она призвала Запад обеспечить правовую основу для своих действий, чтобы не подорвать функционирование международной валютной системы.

Ранее против использования доходов от российских активов высказался американский инвестор Джим Роджерс. Он осудил это решение и сравнил его с кражей. Эксперт добавил, что финансирование Украины не поможет стране победить Россию в конфликте.

В июне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что изъятие и передачу доходов от активов не поддержали Молдавия, Сербия и Грузия. За конфискацию проголосовали Албания, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина. Все эти страны являются кандидатами на вступление в Евросоюз.