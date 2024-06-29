Кража российских активов возмутила американского инвестора

США украли чужие деньги и передали их украинскому руководству. Об этом РИА «Новости» заявил американский инвестор Джим Роджерс.

Он прокомментировал конфискацию Соединенными Штатами доходов от российских активов и выступил против этого решения.

«Разумеется, это неправильно, когда страна попросту крадет чужие активы», — указал эксперт.

Инвестор подчеркнул, что нельзя изымать чужое имущество. По его словам, подобные действия сейчас позволяют себе правительства многих стран. Роджерс добавил, что Белый дом пойдет на все, чтобы помочь Украине, но выразил сомнения в успехе ВСУ на поле боя.

По информации издания, государства «Большой семерки» потеряют из-за конфискации доходов от активов России порядка 83 миллиардов долларов. Если российская сторона введет ответные меры, Британия лишится 18,9 миллиарда долларов, а Германия — 17,3 миллиарда.

Ранее инвестор Роджерс предположил, что США в скором времени снимут санкции с России. Он объяснил, что введенные против Московской фондовой биржи ограничения имеют краткосрочный эффект. Эксперт также указал на негативное влияние санкций на бизнес и инвестирование.