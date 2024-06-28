Три европейских государства отказались от передачи доходов России Украине

Грузия, Молдавия и Сербия выступили против передачи доходов РФ Украине

Молдавия, Сербия и Грузия не поддержали решение о передаче Украине доходов от замороженных российских активов, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Его заявление привел ТАСС .

К решению Совета ЕС присоединились Албания, Черногория, Северная Македония, Украина, Босния и Герцеговина. Все указанные страны являются кандидатами на вступление в Евросоюз. По условиям приема государства обязаны поддерживать внешнеполитические решения ЕС.

Вероятность возвращения замороженных российских активов близка к нулю, заявил ранее директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Дмитрий Тимофеев.

Замглавы МИД Александр Панкин выразил надежду, что здравомыслящие политики на Западе взвешивают риски ответных мер со стороны России в случае конфискации активов.