МВФ допустил подрыв валютной системы из-за желания Запада конфисковать резервы России | 360°

Мир 17 мая 2024, 00:08 МВФ допустил подрыв валютной системы из-за желания Запада конфисковать резервы России МВФ: планы Запада конфисковать российские активы подорвут валютную систему РИА «Новости»

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Желание Запада конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины могут подорвать мировую валютную систему. Об этом заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, отвечая на вопрос РИА «Новости».

«Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», — отметила Козак.

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Причиной такого заявления стало решение Эстонии «разрешить» использование российских активов для передачи Украине. Закон позволяет использовать активы ЦБ РФ в качестве «предоплаты за ущерб, который Россия обязана возместить Киеву».

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил остудить «горячие эстонские головы» российскими «Кинжалами». Изъятие замороженных активов чеченский лидер считает грабежом российского народа.