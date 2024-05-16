Кадыров предложил «Кинжалами» привести в чувство «горячие» головы в Эстонии | 360°

Власть 16 мая 2024, 21:38 Кадыров предложил «Кинжалами» привести в чувство «горячие» головы в Эстонии Кадыров: несколько «Кинжалов» приведут в чувство горячие головы в Эстонии РИА «Новости»

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«Горячие» головы в Эстонии в чувство могут привести несколько «Кинжалов», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на решение эстонского правительства разрешить использование российских активов на нужды Украины. Свое мнение чеченский лидер изложил в Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что активы РФ за рубежом принадлежат всем россиянам, поэтому решение Эстонии — это откровенный грабеж. Точки принятия таких решений по мнению чеченского лидера должны стать целью номер один для ракетных ударов, чтобы отбить охоту на подобные выпады в сторону России.

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«Уверен, результативные прилеты нескольких условных „Кинжалов“ быстро приведут в чувства наиболее „горячие“ эстонские головы», — заявил Кадыров.

Эстония накануне приняла законопроект, согласно которому «можно» использовать замороженные на Западе российские активы для передачи Украине.