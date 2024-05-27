МВД России объявило в розыск генералов ВСУ Горбатюка и Вишневского

В России объявили в розыск заместителя начальника генерального штаба ВСУ, бригадного генерала Владимира Горбатюка и бывшего командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского. Это следует из базы ведомства.

«Владимир Дмитриевич Горбатюк, 19 февраля 1982 года рождения. Разыскивается по статье УК», ­– указали в базе.

Аналогичная карточка оформлена на Вишневского. Последний занимал должность командующего силами логистики украинской армии в период с 2019 по 2021 годы.

При этом в базе нет информации, по каким конкретно уголовным статьям разыскиваются украинские генералы.

Ранее российские правоохранители объявили в розыск заместителя главы офиса президента Украины Романа Машовца. Он занимает эту должность с апреля 2020 года. В карточке также отсутствует информация, по какой уголовной статье его ищут.

В розыскную базу МВД РФ до него попал бывший командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. В марте этого года стало известно, что СК РФ предъявил высокопоставленному украинскому офицеру обвинений, но без упоминания уголовной статьи.