Бывшего командующего ВМС Украины Воронченко объявили в розыск в России | 360°

Криминал 13 мая 2024, 21:59 Бывшего командующего ВМС Украины Воронченко объявили в розыск в России МВД России объявило в розыск бывшего командующего ВМС Украины Игоря Воронченко РИА «Новости»

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В России объявили в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска МВД.

«Игорь Александрович Воронченко, 22 августа 1964 года рождения. Разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

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На сайте не сообщается, по какой статье Уголовного кодекса разыскивают украинского военного. СК РФ предъявил Воронченко обвинение, об этом стало известно в марте 2024 года.

Командующего ВМС Украины Воронченко отправили в отставку «из-за пропавших унитазов». Адмирал обвинил Россию в краже сантехники с катеров, которые вернули Украине после провокации в Керченском заливе в 2020 году.