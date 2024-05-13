Бывшего командующего ВМС Украины Воронченко объявили в розыск в России | 360°

13 мая 2024, 21:59
Бывшего командующего ВМС Украины Воронченко объявили в розыск в России
МВД России объявило в розыск бывшего командующего ВМС Украины Игоря Воронченко
В России объявили в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска МВД.
«Игорь Александрович Воронченко, 22 августа 1964 года рождения. Разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.
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На сайте не сообщается, по какой статье Уголовного кодекса разыскивают украинского военного. СК РФ предъявил Воронченко обвинение, об этом стало известно в марте 2024 года.
Командующего ВМС Украины Воронченко отправили в отставку «из-за пропавших унитазов». Адмирал обвинил Россию в краже сантехники с катеров, которые вернули Украине после провокации в Керченском заливе в 2020 году.
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