МВД Кубы допросило задержанных с катера под флагом США

МВД Кубы: вооруженный экипаж с катера под флагом США признался в терроризме

Задержанные с катера под флагом США, вторгнувшегося в территориальные воды Кубы, признались во время допроса в террористических намерениях. Об этом сообщило МВД республики в Facebook*.

«Установлено, что нейтрализованная скоростная лодка с регистрацией Флорида FL7726SH перевозила 10 вооруженных лиц, которые, согласно предварительным показаниям задержанных, намеревались осуществить инфильтрацию в террористических целях», — уточнили в ведомстве.

Все нападавшие оказались кубинцами, проживающими в США. Группу вооруженных нарушителей перехватили кубинские пограничники утром 25 февраля. Четырех нападавших уничтожили, шестерых ранили.

Ранее генпрокурор Флориды Джеймс Утмайер инициировал проверку произошедшего у берегов Кубы. В США также сообщили, что катер не принадлежал ни береговой охране, ни ВМС страны.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что ситуацию со стрельбой у кубинских берегов Белый дом взял на контроль.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.