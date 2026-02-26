В США взяли под контроль ситуацию со стрельбой у берегов Кубы

Власти США взяли под контроль ситуацию со стрельбой у берегов Кубы и ждут больше информации. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в Белом доме .

Во время общения с журналистами Вэнс завяил, что госсекретарь США Марко Рубио рассказал ему о случившемся примерно за 15 минут до этого и подробностей у администрации пока немного.

«Я переадресую вас в Белый дом, который будет предоставлять дальнейшие обновления по мере их поступления. Разумеется, мы отслеживаем ситуацию и надеемся, что все не так плохо, как можно было опасаться», — сказал Вэнс.

Ранее катер под флагом США вошел в территориальные воды страны и открыл стрельбу по кубинским пограничникам. В ответ ликвидировали четырех человек на судне, еще шестеро получили ранения. Их эвакуировали с катера и оказали медицинскую помощь.