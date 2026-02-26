Катер у берегов Кубы не принадлежал ВМС или береговой охране США

NYT: катер под флагом США в водах Кубы не принадлежал ВМС или береговой охране

Катер под флагом США, который зашел в территориальные воды Кубы и попал под огонь пограничников, не принадлежал ВМС страны или ее береговой охране. Об этом написала газета The New York Times .

Источник издания заявил, что ни у ВМС, ни у береговой охраны не было судов в районе залива Эль-Пино кубинской провинции Вилья-Клара. Это мог быть гражданский катер с рыбаками, который шел к острову.

Ситуацию прокомментировал генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер, его офис начал проверку обстоятельств случившегося.

«Кубинскому правительству нельзя доверять, и мы сделаем все возможное, чтобы привлечь этих коммунистов к ответственности», — заявил Утмайер.

Ранее катер под флагом США вторгся в воды страны и открыл стрельбу по кубинским пограничникам. В ответ ликвидировали четырех человек на судне, еще шестеро получили ранения. Их эвакуировали с катера и оказали медицинскую помощь.