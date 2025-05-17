МВБ США опровергло, что поддержало идею телешоу с участием мигрантов

Министерство внутренней безопасности США опровергло сообщения СМИ о том, что глава ведомства Кристи Ноэм поддержала идею шоу, где мигранты будут бороться за американское гражданство. Об этом пресс-секретарь ведомства Триша Маклафлин сообщила в соцсети X.

«Министр Ноэм не „поддержала“ и даже не ознакомилась с презентацией какого-либо сценарного или реалити-шоу», — сообщила она.

Ранее в британской газете Daily Mail появилась информация о том, что МВБ участвовало в подготовке телевизионного шоу под названием «Американец». Участников-мигрантов ждут испытания, а в финале победитель сможет получить американское гражданство.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти готовят документ, который на законодательном уровне остановит федеральное финансирование любого города, выступающего в качестве защитника незаконных мигрантов. Команда Трампа также предложила Украине приютить у себя выдворенных из США нелегалов.