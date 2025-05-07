Команда Трампа предложила Украине приютить у себя выдворенных из США нелегалов

В начале 2025 года команда Дональда Трампа неофициально обратилась к украинским властям с предложением принять некоторое количество нелегальных мигрантов, которых планировали депортировать из США. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По данным журналистов, разговоры на эту тему начались почти сразу после вступления Трампа в должность. Также американские представители обсуждали возможность сокращения сроков пребывания украинских беженцев в США.
При этом на Украине заявили, что не получали подобных запросов и ничего не знают об этих переговорах.
Ранее Трамп заявил, что на минувших выходных прошли «очень неплохие переговоры» по ситуации вокруг Украины и России. Несмотря на это, у каждой из сторон остаются серьезные претензии друг к другу. До этого президент США заявил, что подумает о личной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в мае.
Путин встретился с Кадыровым в Кремле
Россия и Абхазия сформируют общее оборонное пространство
Жители Солнечногорска посадили 170 кустов сирени и 80 кленов
Спали на кафеле и железных сиденьях. Новосибирские школьницы сутки провели в Домодедове
Конклав по избранию нового папы римского начался в Ватикане