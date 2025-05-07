Команда Трампа предложила Украине приютить у себя выдворенных из США нелегалов

В начале 2025 года команда Дональда Трампа неофициально обратилась к украинским властям с предложением принять некоторое количество нелегальных мигрантов, которых планировали депортировать из США. Об этом сообщила газета The Washington Post .

По данным журналистов, разговоры на эту тему начались почти сразу после вступления Трампа в должность. Также американские представители обсуждали возможность сокращения сроков пребывания украинских беженцев в США.

При этом на Украине заявили, что не получали подобных запросов и ничего не знают об этих переговорах.

Ранее Трамп заявил, что на минувших выходных прошли «очень неплохие переговоры» по ситуации вокруг Украины и России. Несмотря на это, у каждой из сторон остаются серьезные претензии друг к другу. До этого президент США заявил, что подумает о личной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в мае.