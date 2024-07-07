Мужчина в Израиле умер от энцефалита после заражения редкой амебой

Житель Израиля скончался от энцефалита после заражения редкой амебой Naegleria fowleri. Об этом сообщило издание Times of Israel .

Этот вид амеб в СМИ назвали как «поедающие мозг». Медики после госпитализации пациента использовали хирургическое вмешательство и медикаментозное лечение, однако его состояние продолжало ухудшаться.

Изначально 26-летний мужчина поступил в больницу с рвотой, головными болями и признаками лихорадки. По предварительным данным, он заразился амебой во время купания в озере Кинерет, где в летний период температура воды прогревается до 30 градусов по Цельсию. Для развития этих микроорганизмов такие условия наиболее благоприятны.

При этом позднее сотрудники министерства здравоохранения брали пробы в этом водоеме и не нашли никаких признаков амебы Naegleria fowleri.

Ранее россиянам дали советы по купанию в водоемах без последствий для здоровья.