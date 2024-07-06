В Израиле мужчина заразился поедающей мозг амебой

Израильтянин заразился поедающей мозг амебой Naeglera fowleri после того, как искупался в Тивериадском озере. Об этом сообщило The Jewish Chronicle .

По данным издания, 25-летний мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как критическое.

В Минздраве Израиля сообщили, что врачи диагностировали у пациента первичный амебный менингоэнцефалит. Он сопровождается такими симптомами как высокая температура, головная боль, рвота и судороги.

Амеба Naeglera fowleri обитает в пресной теплой воде, она попадает в организм через носовую полость. Инфекция поражает мозг и нарушает работу нервной системы.

В Приморье от менингококковой инфекции скончался полуторагодовалый ребенок. Роспотребнадзор не связал случай заболевания с посещением детсада, так как малыш был в нем всего один день. Карантин в дошкольном учреждении никто не объявил, биоматериал погибшего ребенка направили в Референс-центр по мониторингу за бактериальными менингитами.