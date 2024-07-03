Россиянам дали советы по купанию в водоемах без последствий для здоровья

Из-за побившей многолетние рекорды жары, которая установилась в центральной части России, желающих искупаться в водоемах стало существенно больше. Об опасных возбудителях, которые обитают в прудах, реках и озерах, а также о способах защиты здоровья 360.ru рассказал доктор медицинских наук, врач-инфекционист Владимир Белобородов.

Белобородов пояснил, что желудочный сок очень кислый и хорошо убивает бактерии. Но если они находятся в воде, она снижает кислотность внутреннего секрета, поэтому возникают большие риски заболеть.

Он подчеркнул, что во время купания категорически нельзя глотать воду, так как в ней содержатся вызывающие кишечные инфекции микробы. Никаких профилактических мероприятий перед купанием проводить нельзя.

Поэтому прихлебывание воды со значительным количеством микробов — это главная проблема при купании, которая может быть.

Еще одним опасным возбудителем он назвал легионеллы. Это паразиты, которые живут внутри амеб, обитающих в водоемах. Но в случае с проглатыванием воды опасности для человека нет.

«Здесь другая опасность. Если человек находится рядом с фонтаном или при разбрызгивании воды из пруда или озера, то вдыхание таких капель опасно особенно в жаркое время», — заявил Белобородов.

Уголь или регидрон?

Инфекционист добавил, что при возникновении кишечной инфекции обычный активированный уголь не поможет, так как у него очень мелкие поры, а возбудители по размерам гораздо больше. Единственное, чем может оказаться полезен абсорбент — это создать щит для стенок кишечника, чтобы не дать микробам закрепиться.

«Лучше всего в таком случае поможет вода или раствор регидрона. Он содержит ионы калия, натрия, кальция и плюс там еще есть глюкоза, которая стимулирует их всасывание в кишечник. Потому что самое опасное в кишечной инфекции — это обезвоживание», — рассказал Белобородов.

Если кишечная инфекция началась у ребенка, то раствор регидрона ему поможет. Жидкость нужно употреблять двумя глотками с перерывами, чтобы компенсировать утрату воды в организме.

В купании с ранами или царапинами в водоемах инфекционист опасности не увидел. Он пояснил, что во время воспалительного процесса на этом участке действуют нейтрофилы, которые уничтожают любого внешнего возбудителя. Поэтому такой вид заражения маловероятен.

Ранее диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина посоветовала россиянам во время жары есть моченые лесные ягоды. Она пояснила, что этот продукт малокалорийный, но помогает в терморегуляции организма. Главным напитком жаркого лета она назвала квас, как содержащий витамины группы B, а также калий и магний.