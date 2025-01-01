Мужчина расстрелял посетителей кафе в Черногории и скрылся

В городе Цетине в Черногории мужчина открыл огонь в кафе, убил семь человек и скрылся. Полиция призвала местных жителей не покидать дома до тех пор, пока преступник не будет пойман, сообщила газета Večernji list .

Мужчина повздорил с другими посетителями кафе «Велестово» возле спорткомплекса, сходил домой за оружием, по возвращении расстрелял несколько человек и сбежал. Погибли семеро, в том числе двое детей. Клинический центр Черногории принял раненых — трех мужчин и одну женщину.

Полиция вычислила стрелка. Им оказался 45-летний Аца Мартинович. Мужчина скрылся на универсале Fiat и до сих пор находится в бегах.

«Мы призываем граждан Цетине сохранять спокойствие и оставаться в своих домах, пока все имеющиеся полицейские подразделения находятся на месте и предпринимают действия в пределах своей юрисдикции, чтобы взять ситуацию под контроль», — заявила пресс-служба управления полиции МВД Черногории.

Другое массовое убийство произошло в США. Мужчина на внедорожнике протаранил толпу людей в Новом Орлеане. Life.ru сообщил, что полицейский ликвидировал террориста.