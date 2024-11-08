«Мозгов не хватает». Путин иронично высказался о Европе

В настоящее время в Европе наблюдается нехватка «мозгов». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я спрашиваю у своих коллег, у экспертов, чего в Европе сейчас не хватает. Мозгов не хватает», — сказал он.

По его словам, бывший канцлер Германии Герхард Шредер в свое время договаривался о газе, опираясь не на собственные интересы, а руководствуясь заботой о немецком народе. Сейчас лидеры европейских стран готовы предать Россию анафеме и не хотят ничего слышать.

Путин назвал Шредера удивительным человеком среди современных европейских политиков, подчеркнув, что сохраняет с ним добрые личные отношения.

Ранее российский лидер заявил, что НАТО превратился в военный союз и стремится нанести РФ стратегическое поражение. По словам Путина, убежденность европейских политиков в безнаказанности может привести к глобальной трагедии.