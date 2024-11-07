Путин заявил о желании властей стран ЕС предать Россию анафеме

Руководители европейских стран готовы предать Россию анафеме и не хотят ничего слышать. Об этом на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.

В качестве примера глава государства привел искусственно создаваемые проблемы работающим на Западе российским журналистам

«Не дают же работать там нигде — ни в Европе, ни в Штатах. Все закрывают, придумывают кучу сложностей», — заявил Путин.

Президент пояснил, что у России есть только RT, который далеко представляет собой совсем не разветвленную систему, как у тех же американцев, работающих по всему миру.

«Но и это стараются закрыть, и этого боятся», — добавил глава государства.