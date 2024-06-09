Москалькова осудила удары ВСУ по ЛНР и Херсонской области

Удары Вооруженных сил Украины по Херсонской области и Луганской Народной Республике являются бесчеловечными. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Ракетные удары отобрали у мирных жителей главное право человека — право на жизнь», — отметила она.
Омбудсмен выразила соболезнования родным погибших и пожелала пострадавшим скорого выздоровления.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил 7 июня об обстреле со стороны ВСУ села Садовое. В результате атаки на магазин погибли 22 человека, среди них девятилетний мальчик.
В тот же день украинские боевики атаковали Луганск американскими баллистическими ракетами ATACMS. Жертвами обстрела стали шесть человек, более 60 граждан получили ранения.