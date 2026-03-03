Мошенники стали наживаться на россиянах, обещая выезд из Дубая

РИА «Новости»: мошенники предлагают выезд из Дубая на машине за 1000 долларов

Туристов, стремящихся покинуть Дубай наземным транспортом, обманывают. Им предлагают арендовать машину с водителем. Цена — 900–1000 долларов, рассказала РИА «Новости» одна из россиянок.

«Они добавляются в русскоязычные чаты Дубая и начинают писать что-то вроде: „Еду в Маскат, могу взять людей“, — рассказала туристка.

Когда пишешь им в личные сообщения, они отвечают, что желающих много и нужно внести предоплату. Но после получения денег они исчезают.

Она рассказала, что среди ее знакомых уже было несколько подобных случаев. За свои услуги мошенники обычно берут 900 долларов, чтобы вывезти человека за границу ОАЭ и Омана, или 1000 долларов, если нужно доставить до столицы Омана, откуда есть вывозные рейсы.

«Эта цена не кажется завышенной, поэтому многие соглашаются. Однако по большинству аккаунтов таких мошенников видно, что они созданы недавно и никакой связи с Эмиратами не имеют», — добавила путешественница.

Тысячи российских туристов оказались заблокированы в ОАЭ из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В ответ на удары Ирана по странам Персидского залива несколько государств закрыли свое воздушное пространство.

Ранее первый рейс из Дубая в Москву доставил 118 пассажиров. Борт приземлился в аэропорту Внуково.