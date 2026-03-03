Первый рейс из Дубая в Москву доставил 118 пассажиров

Первый самолет из Дубая после перерыва, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, приземлился в Москве со 118 пассажирами на борту. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково.

«В аэропорту Внуково успешно приземлился рейс FZ 8489 авиакомпании flydubai», — отметили в воздушной гавани.

Самолет Boeing 737-800 MAX привез в Москву 118 пассажиров. Большинство из них — россияне, которые должны были улететь рейсами авиакомпании с 28 февраля. Пассажиров встретили на выходе из зоны международных прилетов их близкие, родственники и журналисты.

Тысячи российских туристов застряли в ОАЭ из-за конфликта между Ираном, США и Израилем. Отели стали выселять постояльцев по завершении оплаченного срока проживания, хотя те не могли покинуть страну из-за закрытого неба. Людям пришлось спать на парковках. Некоторые попытались улететь через Оман и Армению или выехали из региона на автобусе.