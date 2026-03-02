Где отдыхать вместо ОАЭ и опасно ли ехать в Турцию и Египет: топ направлений для россиян

Тысячи российских путешественников застряли в ОАЭ из-за эскалации на Ближнем Востоке. Из-за ударов Ирана по странам Персидского залива воздушное пространство закрыли сразу несколько государств. События могут существенно повлиять на турпоток в регионе. Где безопасно отдохнуть этой весной за границей — в материале 360.ru.

Что происходит с турами на Ближний Восток Из-за войны США и Израиля против Ирана российские туристы стали отказываться от путевок в страны Ближнего Востока. Путешественников не пугают даже штрафы за аннулирование туров. Некоторые россияне, запланировавшие поездки на ближайшие даты, ждут официальных заявлений об отмене туров от операторов. В таком случае сдать путевку можно без потери денег. Крупные фирмы предлагают перенести поездку на другие даты или оформить бронь на альтернативные направления по аналогичной стоимости.

Фото: Daniel Schoenen/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Как выживают застрявшие в ОАЭ россияне Власти Дубая поручили отелям продлить размещение туристов из-за отмен рейсов, но некоторым путешественникам пришлось самостоятельно оплачивать дополнительные дни. Отельеры выселяют гостей из номеров по окончании забронированного срока, а продлить проживание оказывается дороже. «Ни питания, ни размещения мы не получили. Вчера были вынуждены продлить отель за свой счет, речи о какой-то компенсации не было», — рассказал РБК российский турист. По данным телеграм-канала Shot, некоторым приходится ночевать на парковках в Дубае в попытках самостоятельно найти убежище.

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look / www.globallookpress.com

Интересно По данным АТОР, департаменты культуры и туризма Абу-Даби и власти Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы по расселению туристов, которые не могут покинуть Эмираты из-за ограничений.

В Шардже гостиницу туристам продлил туроператор, путешественники ждут открытия неба. Еще одной россиянке авиакомпания пообещала вернуть деньги за отмененный рейс в Абу-Даби. ОАЭ были одним из самых популярных направлений у российских туристов, теперь придется поискать безопасную альтернативу.

Фото: РИА «Новости»

Топ-4 безопасных стран для отдыха за рубежом Ближний Восток пока не рекомендуется выбирать для отдыха, хотя от государства такого постановления не поступало, рассказала 360.ru турэксперт Ксения Переина. «Рейсы просто отменены. Тем, кто уже находится там на отдыхе, конечно, рекомендуем соблюдать безопасность», — добавила она. Сейчас россияне могут безопасно отдохнуть в четырех странах.

Более безопасные сейчас — Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Турция. Ксения Переина

По этим направлениям рейсы выполняются вовремя, без задержек. Там можно отдохнуть уже весной, но лететь туда лучше без пересадок, в противном случае это тоже небезопасно. В Турции весной прохладно, лучше дождаться мая. «Египет тоже как вариант можно рассматривать, но все-таки близкое расположение к этим странам плюс-минус все равно многих клиентов настораживает. Сезон Египта можно открывать уже с марта, особенно безветренные бухты, если мы смотрим, в апреле-мае уже очень тепло», — заключила специалист.