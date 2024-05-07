Спецоперация 07 мая 2024, 14:20 Российские военные ударили по свежим силам ВСУ в Черниговской области РИА «Новости»: ВС России нанесли удар по свежим силам ВСУ в селе Гремяч РИА «Новости»

Читать 360 в

Вооруженные силы России ударили по свежим силам украинских националистов в Черниговской области. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В понедельник, 6 мая, прилетело по свежему личному составу ВСУ, который прибыл в село Гремяч Новгород-Северского района на ротацию на границе с Брянской областью», — сказал он.

Реклама

Лебедев добавил, что ранее подпольщики получили информацию, что в Гремяч перевезли тяжелую военную технику, удары ракет оказались связаны с этими сообщениями.

«Итоги пока что неизвестны, но детонацию слышали в нескольких километрах», — подчеркнул координатор николаевского подполья.

Ранее Лебедев сообщал, что ВС России нанесли удар по складу с боеприпасами и энергосистеме в районе связанного с химическим производством НИИ в Сумах. По его словам, в подземных бункерах там производили ракеты для РСЗО.