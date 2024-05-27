Мощное землетрясение произошло в Тихом океане
EMSC: у берегов королевства Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6
Возле берегов королевства Тонга зафиксировали подземные толчки, магнитуда которых составила 6,6. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло в 20:47 по местному времени в 191 километре к северу от столицы Тонга Нукуалофа, где численность населения превышает 22 тысячи человек.
Эпицентр находился на глубине 140 километров. О жертвах и пострадавших пока неизвестно. Другие подробности уточняются.
Ранее на Байкале произошло землетрясение магнитудой 6. Подземные толчки зафиксировали в 50 километрах от села Гремячинск, которое расположено в Ольхонском районе.
В первой декаде мая также произошло землетрясение магнитудой 5,4 у архипелага Кермадек в Новой Зеландии. Сейсмологи уточнили, что очаг залегал на глубине 55 километров.