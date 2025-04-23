Захарова пошутила, что Эстонии нужна база в Нарве, чтобы мир узнал о ее генштабе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла «мощные» планы эстонского генштаба по созданию военной базы в Нарве. Об этом она написала в своем Telegram-канале .

«Решение настолько мощное, что хочется услышать ответ на единственный вопрос: „Зачем?“ Чтобы весь мир узнал, что у Эстонии есть генштаб», — написала она.

До этого начальник Генштаба сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что на границе с Россией планируют разместить 200-250 эстонских военных и подразделения натовских союзников.

До этого дипломат показала интервью с журналистом, защищающим и оправдывающим президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Захарова осудила МИД Германии за разработку инструкций, запрещающих послу России участвовать в памятных мероприятиях ко Дню Победы. Она увидела в этом русофобию и признаки неонацизма.