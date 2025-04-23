Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» обвинила Германию в проявлении русофобии и признаков неонацизма.

Поводом стало предложение немецких властей запретить российскому послу Сергею Нечаеву участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, и угроза его депортации.

«МИД ФРГ, разработавший подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма», — сказала Захарова.

Причинами послужили планы российских дипломатов почтить память погибших воинов вопреки местным ограничениям. Всего в ФРГ намечено около 300 памятных акций.