Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об интервью с журналистом, который оправдывал президента Украины Владимира Зеленского и ВСУ. Запись беседы дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, журналист, чье имя она не назвала, активно заступался за Зеленского, а в качестве примеров озвучивал фейки. С особым восторгом он поднял тему зверств украинских нацистов в Курской области.

«Закончилось все сеансом экзорцизма — корреспондент начал смеяться, когда мы заговорили о зверствах бандеровцев на Курщине и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной [войны]», — добавила она.

Представитель МИД отметила, что издание, в котором работает журналист, было поражено его поведением. Захарова решила обнародовать запись по просьбе участника СВО, присутствовавшего на интервью в студии.

Захарова добавила, что в ролике у журналиста специально скрыли лицо и изменили голос. Кроме того, она не стала называть СМИ, в котором работает ее собеседник. Дипломат объяснила такие меры желанием, «чтобы не дошло до самосуда».

Ранее Захарова назвала театром абсурда желание Зеленского собрать лидеров стран Европейского союза в Киеве 9 мая.