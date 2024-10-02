«Мощная атака». Генштаб ВС Ирана сделал суровое предупреждение израильским союзникам

В генштабе ВС Ирана заявили, что военные ударят по союзникам Израиля, если те вступят в прямое военное столкновение с исламской республикой. Об этом сообщил телеканал IRIB .

«В случае прямого участия союзников режима в агрессии и нападении на Иран вооруженные силы исламской республики подвергнут мощной атаке их центры и интересы на региональном уровне», — заявили в Генеральном штабе.

Иран пустил в сторону Израиля около 500 ракет вечером 1 октября. Как сообщил ЦАХАЛ, благодаря силам ПВО ракетная атака обернулась минимальным ущербом. Попадания зафиксировали в центре и на юге страны. Разрушения от ударов оказались незначительными.