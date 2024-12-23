Морскую мину нашли у берегов Стамбула

Мину обнаружили в Черном море у берегов Стамбула. Об этом сообщило турецкое госагентство Anadolu .

Боеприпас планируют обезвредить в понедельник, 23 декабря.

«Прибывшие на место специалисты установили, что речь идет о морской мине», — уточнило агентство.

Люди заметили подозрительный объект у берегов стамбульского пригорода Агва района Шиле. Власти взяли окрестности маяка и пляж Агвы под строгий контроль ради обеспечения безопасности.

Это не первый случай, когда у турецких берегов находили мины. В конце июня саперы обезвредили украинскую морскую мину, причем на время операции пришлось перекрыть несколько пляжей.

В конце июля у стамбульских берегов обнаружили украинский гидроцикл, начиненный взрывчаткой.