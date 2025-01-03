«Морские монстры». В США забили тревогу из-за российской подлодки

NI: в США заявили об угрозе субмарины «Ясень-М», которой нечего противопоставить

Российские субмарины проекта 885М «Ясень-М», сочетающие в себе огневую мощь и скрытность, смогут внезапно расстрелять американские подлодки с близкой дистанции. Об этом сообщил журнал National Interest .

Издание отметило, что этот тип российских подлодок предназначен именно для уничтожения вражеских субмарин в ближнем бою.

«Эти морские монстры способны вплотную подойти к субмаринам США или НАТО с помощью ультра-тихого оснащения <…> и затем внезапно атаковать своими 533-миллиметровыми торпедами. То же можно сказать и об атаках против надводных кораблей», — говорится в материале.

Кроме того, подлодки «Ясень-М» оснащены крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр», а также гиперзвуковым комплексом «Циркон». Последний опасен тем, что США не способны от него защититься.

В целом американский флот «полностью проигрывает в огневой мощи подлодкам „Ясень-М“ российского Северного флота». Это же касается флотов его союзников по НАТО.

В декабре 2024 года начальник Генштаба ВС генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что в состав ВМФ России до 2028 году поступят три стратегических атомных подводных крейсера «Борей-А».